Sampdoria score nine in first friendly against Castiglione

Marco Giampaolo’s Blucerchiati put nine goals past local outfit Castigione in their first friendly outing of the 2022/23 season.

Sampdoria 9-1 Castiglione (HT 3-1)

Scorers: Colley 17 (OG), Sabiri 24, Caputo 34, 37, Verre 49, 69, Quagliarella 75, 90, Leris 78, Askildsen 88,

Sampdoria first half (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincón, Sabiri, Damsgaard; Caputo.

Sampdoria second half (4-1-4-1): Ravaglia; Somma, Farabegoli, Murillo, Murru; Yepes; Léris, Askildsen, Verre, Stoppa; Quagliarella.

Subs not used: Falcone, La Gumina, Bonazzoli, Malagrida, De Luca.

Coach: Giampaolo.

Castiglione (4-3-3): Segna; Matallo, Raffa, Guagnetti, Candiani; Said, Conti, Maroni; Pezzini, Perani, Lauricella.

Subs used during the game: Cavicchioli, Tosi, El Ardoudi, Offer, Vaccari, Hannine, Pugliese, Laudini, Boldori.

Coach: Esposito.

Referee: Lotito (Cremona).

Assistants: Annoni and Vora (Como).

Added time: 0+0 minutes.

Pitch: excellent condition.