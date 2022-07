Samp smash 7 past Bienno

Here are the stats from the team’s third pre-season friendly.

Sampdoria 7-0 Bienno

Scorers: La Gumina 4, De Luca 27; Bonazzoli 51, De Luca 52, La Gumina 60, De Luca 69, Stoppa 80.

Sampdoria (4-2-3-1): Ravaglia (Tantalocchi 66); Bereszynski (Somma 66), Murillo, Colley (Farabegoli 66), Augello; Trimboli, Rincón; Leris (Malagrida 66), Bonazzoli, La Gumina (Stoppa 66); De Luca.

Sub not used: Audero.

Coach: Giampaolo.

Bienno (4-5-1): Prandini; Arici, Bressanelli, P. Guarnieri, Scolari; Gazzoli, Conticelli, Calzoni, Boldini, Felappi; Stefani.

Second-half substitutions: Pelosato, Moscardi, Kokic, Lascioli, Giobini, Manzona, M. Guarnieri, De Giosa, Ravasio, Ferrari, Bertini.

Coach: Trovadini.

Referee: Rodigari.

Assistants: Pirola and Macchi.

Added time: 0+6.

Pitch: very good condition.