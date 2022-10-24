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Serie A TIM kick-off times, Weeks 17-21

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Serie A TIM kick-off times, Weeks 17-21

The Lega Serie A has announced the early and late kick-off times for Weeks 17 to 21 of the 2022/23 Serie A season. Below are the details of Sampdoria’s fixtures.

Week 17 – Sampdoria v Napoli (Sunday 8 January 2023, 18.00)
Week 18 – Empoli v Sampdoria (Monday 16 January 2023, 20.45)
Week 19 – Sampdoria v Udinese (Sunday 22 January 2023, 12.30)
Week 20 – Atalanta v Sampdoria (Saturday 28 January 2023, 20.45)
Week 21 – Monza v Sampdoria (Monday 6 February 2023, 20.45)

*All times are CET

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