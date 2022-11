Samp beaten by Lecce in Marassi

Sampdoria 0-2 Lecce (HT 0-1)

Scorers: Colombo 45+1, Banda 83.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (Quagliarella 81), Ferrari, Amione; Bereszynski (Augello 46), Rincon, Villar (Yepes 46), Leris; Djuricic (Verre 56); Gabbiadini, Montevago (Caputo 55).

Subs not used: Contini, Vieira, Murru, Malagrida, Trimboli.

Coach: Sakic.

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic (Gendrey 71), Umtiti, Gallo; Blin (Askildsen 71), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (Banda 71), Colombo (Ceesay 84), Di Francesco (Oudin 77).

Subs not used: Bleve, Brancolini, Cetin, Bistrovic, Tuia, Helgason, Listkowski, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez.

Coach: Baroni.

Referee: Doveri (Roma 1).

Assistants: Rocca (Catanzaro), Cavallina (Parma).

Fourth official: Feliciani (Teramo).

VAR: Guida di Torre Annunziata.

VAR assistant: Banti (Livorno).

Booked: Amione 33, Djuricic 37, Umtiti 44, Gonzalez 57, Askildsen 87.

Added time: 1+4 minutes.

Season tickets: 14,561 (€156,413): match tickets: 5,650 (€90,188 euro).

Pitch: fair condition.

