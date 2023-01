Maresca appointed for Sassuolo game

Fabio Maresca will be the referee for Sampdoria’s first match of 2023, away to Sassuolo.

The Serie A Week 16 fixture is scheduled for a 12:30 CET kick-off at Mapei Stadium in Reggio Emilia on Wednesday 4 January.

Here is the full officiating team:

Referee: Maresca (Naples).

Assistants: Dei Giudici and Margani (Latina).

Fourth official: Zufferli (Udine).

VAR: Nasca (Bari).

Assistant VAR: Paganessi (Bergamo).