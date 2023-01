Samp lose narrowly to Udinese after late goal

For the match report on the contest, click here.

Sampdoria 0-1 Udinese (HT: 0-1)

Scorer: Ehizibue 88.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Nuytinck, Colley (Zanoli 80), Amione; Leris, Winks, Djuricic (Vieira 57), Augello; Sabiri (Verre 46); Lammers (Quagliarella 85), Gabbiadini.

Subs not used: Ravaglia, Tantalocchi, Rincon, Murillo, Yepes, Murru, Montevago, Paoletti.

Coach: Stankovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic (Makengo 68), Walace, Arslan (Lovric 68), Udogie; Beto [Deulofeu 77 (Nestorovski 89)], Success.

Subs not used: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Ebosse, Pereyra, Pafundi.

Coach: Sottil.

Referee: Mariani

Assistants: De Meo, Capaldo

Fourth official: Colombo

VAR: Maresca

Assistant VAR: Muto