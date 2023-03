Samp held by Salernitana at the Marassi

For the full match report, click here.

Sampdoria 0-0 Salernitana

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Zanoli, Nuytinck (Malagrida 61), Amione; Léris, Winks, Rincón, Augello (Murru 61); Cuisance (De Luca 79), Sabiri (Günter 35); Rodríguez (Quagliarella 61).

Subs not used: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Yepes, Montevago, Paoletti.

Coach: Stankovic.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia (Mazzocchi 46), Coulibaly, Crnigoj (Maggiore 46), Bradaric; Candreva (Bohinen 73), Kastanos (Dia 61); Piatek.

Subs not used: Fiorillo, Sorrentino, Bronn, Bonazzoli, Vilhena, Botheim, Valencia, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato.

Coach: Sousa.

Referee: Massa.

Assistants: Alassio, Scarpa.

Fourth official: Gualtieri.

VAR: Mazzoleni.

Assistant VAR: Di Martino.