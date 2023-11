Double for Depaoli: Samp wins the third in a row

Sampdoria 2

Spezia 1

Scorers: 12′ Depaoli, 16′ Kouda, 78′ Depaoli.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, González, Giordano; Kasami, Yepes (83′ Ricci), Vieira; Verre (67′ De Luca), Borini (74′ Delle Monache); Se. Esposito (84′ Stojanovic).

Subs not used: Tantalocchi, Askildsen, Panada, Conti, La Gumina, Girelli, Langella, Costantino.

Coach: Pirlo.

Spezia (4-3-1-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou, Elia; Cassata (84′ Cipot), Sa. Esposito., Kouda (84′ Krollis); Antonucci (72′ Zurkowski); Moro (67′ F. Esposito), Verde (84′ Ekdal).

Subs not used: Zoet, Moutinho, Pietra, Corradini, Muhl, Gelashvili, Candelari.

Coach: D’Angelo.

Referee: Giua (Olbia).

Assistants: Mondin (Treviso), Cavallina (Parma).

Fourth official: Galipò (Florence).

VAR: Valeri (Rome 2).

Assistant VAR: Miele (Nola).

Booked: 46′ red card for Pirlo; 5′ Yepes, 35′ Cassata, 46′ Se. Esposito, 51′ Ghilardi, 58′ Sa. Esposito, 94′ Amian and Conti; Added time: 1′ + 5′ minutes

Attendances: season tickets 18.229 (€200.234), match tickets 6.689 (€66.025)

Pitch: fair conditions.

More Sampdoria v Spezia match stats here.