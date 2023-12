Sampdoria defeated by Brescia at “Rigamonti”

Brescia 3

Sampdoria 1

Scorers: 10′ Jallow, 34′ Borrelli, 41′ Bjarnason; 86′ Giordano.

Brescia (4-4-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni (46′ Papetti), Cistana, Mangraviti; Galazzi (81′ Fogliata), Van de Looi, Bisoli, Jallow (70′ Huard); Borrelli (75′ Moncini), Bjarnason (70′ Bianchi).

Subs not used: Andrenacci, Paghera, Ferro, Besaggio.

Coach: Maran.

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzaléz, Giordano; Kasami (71′ Stojanovic), Yepes (71′ Ricci), Vieira (30′ Askildsen); Esposito (81′ La Gumina), Verre (71′ Delle Monache), De Luca.

Subs not used: Ravaglia, Panada, Conti, Murru, Girelli, Costantino, Dacourt.

Coach: Pirlo.

Referee: Volpi (Arezzo).

Assistants: Trinchieri (Milan), Galimberti (Seregno).

Fourth official: Lovison (Padova).

VAR: Maggioni (Lecco).

Assistant VAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

Booked: 14′ Yepes and Adorni, 24′ Kasami; 59′ Jallow, 67′ Depaoli, 77′ Cistana, 90′ Huard.

Added time: 3 + 5 minutes

Attendances: match tickets 6.346

Pitch: fair conditions.

More Brescia v Sampdoria match stats here.