Double for Esposito: Samp wins against Lecco at “Ferraris”

Sampdoria 2

Lecco 0

Scorers: 39′ Esposito; 71′ Esposito .

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic (94′ A. Conti), Ghilardi, Gonzaléz, Murru (79′ Girelli); Kasami, Yepes (89′ Ricci), Giordano; Esposito (94′ Ntanda), Verre (89′ Askildsen); De Luca.

Subs not used: Ravaglia, Panada, Malagrida, Buyla, Costantino, F. Conti, Delle Monache.

Coach: Pirlo.

Lecco (4-3-3): Saracco; Lepore (63′ Galli), Celijak, Bianconi, Caporale; Degli Innocenti (80′ Tordini), Sersanti (54′ Di Stefano), Ionita (63′ Lemmens); Crociata, Novakovich (63′ Eusepi), Buso.

Subs not used: Melgrati, Giudici, Battistini, Donati, Marrone, Boci, Agostinelli.

Coach: Bonazzoli.

Referee: Perenzoni (Rovereto).

Assistants: De Meo (Foggia), Catallo (Frosinone).

Fourth official: D’Eusanio (Faenza).

VAR: Miele (Nola).

Assistant VAR: Di Paolo (Avezzano).

Booked: 30′ Sersanti, 42′ González, 56′ Caporale, 68′ Murru, 73′ Ghilardi, 83′ Verre, 90′ Crociata, 92′ Kasami.

Added time: 2′ + 4′ minutes

Attendances: season tickets 18.229 (€200.234), match tickets 3.281 (€48.978)

Pitch: fair conditions.

More Sampdoria v Spezia match stats here.