Giving it all isn’t enough, Feralpisalò wins at the “Ferraris”

Sampdoria 2

Feralpisalò 3

Scorers: 13′ Bergonzi, 22′ Butic, 28′ Esposito, 54′ Murru, 81′ Zennaro,

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, González, Murru; Kasami, Yepes (80′ Ricci), Giordano (73′ Girelli); Esposito, Verre (46′ Benedetti); De Luca (88′ Ntanda).

Subs not used: Ravaglia, Askildsen, Panada, Conti, Malagrida, Buyla, Stojanovic, Delle Monache.

Coach: Pirlo.

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (73′ Parigini), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (73′ Zennaro), Felici (55′ Letizia); Compagnon (89′ Pietrelli), Butić (55′ La Mantia).

Subs not used: Minelli, Volpe, Tonetto, Pilati, Sau, Hergheligiu, Camporese.

Coach: Zaffaroni.

Referee: Pezzuto (Lecce).

Assistants: Alessio (Imperia) and Belsanti (Bari).

Fourth official: Viapiana (Catanzaro).

VAR: Meraviglia (Pistoia).

Assistant VAR: Muto (Torre Annunziata).

Booked: 32′ red card for Kasami; 3′ Ceppitelli, 15′ Verre, 42′ Butic, 52′ Balestrero, 60′ La Mantia, 71′ Kourfalidis,

Added time: 4’+ 5′ minutes

Attendances: seasonal tickets 18.229 (€ 200.234); two-game subscriptions 561 (€ 7.7059); game tickets 3.565 (€ 58.148)

Pitch: fair conditions.

More Sampdoria v Feralpisalò match stats here.