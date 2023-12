Esposito equalize, it’s 1-1 at the “Ferraris” against Bari

Sampdoria 1

Bari 1

Scorers: 79′ Sibilli, 92′ Esposito

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, González, Murru; Benedetti (84′ Ntanda), Yepes, Giordano (89′ Askildsen); Esposito, Verre (70′ Stojanovic); De Luca (70′ La Gumina).

Subs not used: Ravaglia, Panada, Ricci, Conti, Malagrida, Girelli, Buyla, Delle Monache.

Coach: Pirlo.

Bari (4-3-3): Brenno; Matino, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Edjouma (75′ Acampora), Benali, Maita; Achik (75′ Dorval), Nasti (62′ Menez), Sibilli (87′ Bellomo).

Subs not used: Pissardo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Aramu, Ahmetaj, Morachioli.

Coach: Marino

Referee: Marinelli (Tivoli).

Assistants: Laudato (Taranto) and Bitonti (Bologna).

Fourth official: Delrio (Reggio Emilia).

VAR: Irrati (Pistoia).

Assistant VAR: Gariglio (Pinerolo).

Booked: 95′ red card for Menez; 28′ Maita, 46′ Di Cesare, 72′ Edjouma.

Added time: 3’+ 6′ minutes

Attendances: seasonal tickets 18.229 (€ 200.234); two-game subscriptions 561 (€ 7.7059); game tickets 4.749 (€ 99.047)

Pitch: fair conditions.

