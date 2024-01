The episodes condemn Samp, hat-trick for Parma at the “Ferraris”

Sampdoria 0

Parma 3

Scorers: 41′ Man, 44′ Mihaila, 70′ Estévez.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic (61′ Álvarez), Ghilardi, González, Murru (61′ Barreca); Ricci (60′ Askildsen), Yepes, Giordano; Depaoli, Verre; De Luca (77′ Ntanda).

Subs not used: Ravaglia, Panada, La Gumina, Girelli, Costantino, F. Conti, Leonardi, Delle Monache.

Coach: Pirlo.

Parma (4-3-2-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Balogh, Di Chiara; Estévez, Sohm (75′ Hernani); Man (85′ Partipilo), Bernabé (85′ Cyprien), Mihaila (67′ Benedyczak); Bonny (67′ Charpentier).

Subs not used: Turk, Corvi, Colak, Hainaut, Camara, Coulibaly, Circati.

Coach: Pecchia.

Referee: Feliciani (Teramo).

Assistants: Costanzo (Orvieto), Di Monte (Chieti).

Fourth official: Crezzini (Siena).

VAR: Abbattista (Molfetta).

Assistant VAR: S. Longo (Paola).

Booked: 74′ Verre, 78′ Chichizola.

Added time: 3’+ 3′ minutes

Attendances: seasonal tickets 18.229 (€ 200.234); game tickets 3.475 (€ 56.643,00)

Pitch: fair conditions.

