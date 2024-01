Giordano and Ghilardi score, Samp comes back and beats Cittadella

Cittadella 1

Sampdoria 2

Scorers: 53′ Pandolfi, 60′ Giordano, 69′ Ghilardi.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (61′ Carissoni), Pavan, Negro, Giraudo (78′ Rizza); Vita (83′ Maistrello), Branca, Carriero (78′ Mastrantonio); Tessiore (61′ Cassano); Pittarello, Pandolfi,.

Subs not used: Maniero, Angeli, Amatucci, Magrassi, Frare, Kornvig, Baldini.

Coach: Gorini.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, González, Murru (85′ Barreca); Kasami, Yepes, Giordano; Benedetti (78′ Askildsen), Álvarez (65′ Ntanda); De Luca.

Subs not used: Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Lotjonen, La Gumina, Girelli, F. Conti, Stojanovic, Delle Monache.

Coach: Pirlo.

Referee: Fourneau (Rome 1).

Assistants: Di Giacinto (Teramo) and F. Longo (Paola).

Fourth official: Gauzolino (Turin).

VAR: Sozza (Seregno).

Assistant VAR: Miele (Nola).

Booked: 20′ Branca, 37′ Salvi, 38′ González, 54′ Pandolfi, 55′ Carriero, 80′ Ghilardi.

Added time: 1’+ 6′ minutes

Attendances: game tickets 6.749 (€ 46.233,40)

Pitch: fair conditions.

More Cittadella v Sampdoria match stats here.