González and Álvarez scores, Modena draws with two penalties

Sampdoria 2

Modena 2

Scorers: 21′ González, 33′ Álvarez, 59′ Palumbo, 82′ Palumbo.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli (59′ Stojanovic), Piccini (72′ Leoni), González, Giordano; Kasami, Yepes, Askildsen; Álvarez (87′ Ntanda), Esposito (72′ Darboe); De Luca.

Subs not used: Ravaglia, Tantalocchi, Barreca, Ricci, Girelli, F. Conti, Alesi, Pozzato.

Coach: Pirlo.

Modena (3-5-2): Seculin; Cauz, Zaro, Riccio; Ponsi (71′ Cotali), Battistella (85′ Di Stefano), Gerli, Palumbo, Corrado (71′ Santoro); Gliozzi (86′ Magnino), Abiuso.

Subs not used: Vandelli, Gagno, Pergreffi, Tremolada, Vukusic, Bozhanaj, Mondele.

Coach: Bianco.

Referee: Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistants: Passeri di Gubbio e Garzelli di Livorno.

Fourth official: Galipò di Firenze.

VAR: Gariglio di Pinerolo.

Assistant VAR: Meraviglia di Pistoia.

Booked: 40′ Battistella, 49′ Palumbo, 54′ Depaoli, 62′ Esposito, 65′ Yepes, 90′ Abiuso, 92′ Santoro.

Added time: 4′ + 6′ minutes.

Attendances: seasonal tickets 18.229 (€ 200.234); game tickets 3.123 (€ 58.882).

Pitch: fair conditions.

