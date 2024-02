Fatal mistakes condemn Sampdoria, down to ten men, in Pisa

Pisa 2

Sampdoria 0

Scorers: 58′ Caracciolo, 70′ Barbieri.

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Hermannsson (46′ Bonfanti), Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Veloso (89′ Piccinini), Marin, Esteves; Arena (73′ Leverbe), Touré; Torregrossa (73′ Moreo).

Subs not used: Loria, Campani, Tramoni, Mlakar, Beruatto, Masucci, Valoti.

Coach: Aquilani.

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, González; Stojanovic, Ricci (46′ Barreca), Darboe (80′ F. Conti), Giordano; Depaoli (89′ Alesi), Askildsen (65′ De Luca); Esposito (66′ Girelli).

Subs not used: Tantalocchi, Ravaglia, Barreca, Kasami, Álvarez, Murru, Leoni, Pozzato.

Coach: Pirlo.

Referee: Baroni (Florence).

Assistants: Miniutti (Maniago) and Severino (Campobasso).

Fourth official: Vergaro (Bari).

VAR: Serra (Turin).

Assistant VAR: Paganessi (Bergamo).

Booked: 46′ red card for Giordano; 4′ Gonzalez, 9′ Hermannsson, 24′ Ricci, 39′ Canestrelli, 72′ Marin, 94′ F.Conti.

Added time: 5′ + 5′ minutes.

Attendances: game tickets 6.802.

Pitch: fair conditions.

