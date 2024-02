Kasami scores but it’s not enough, Adorni saves Brescia

Sampdoria 1

Brescia 1

Scorers: 62′ Kasami, 94′ Adorni.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Piccini (80′ Leoni), Ghilardi, González; Depaoli, Kasami, Yepes (86′ Askildsen), Darboe (69′ Benedetti), Barreca; Álvarez (87′ Stojanovic), De Luca (88′ Ntanda).

Subs not used: Ravaglia, Tantalocchi, Girelli, Langella, Alesi, Pozzato, Uberti.

Coach: Pirlo.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Dickmann, Papetti, Adorni, Fares (58′ Mangraviti); Bisoli, Van de Looi (71′ Paghera), Bertagnoli (77′ Besaggio); Bjarnason (58′ Ferro); Moncini, Bianchi (46′ Jallow).

Subs not used: Avella, Huard, Cartano.

Coach: Maran.

Referee: Volpi (Arezzo).

Assistants: Tegoni (Milan) and Cipressa (Lecce).

Fourth official: Iacobellis (Pisa).

VAR: Abisso (Palermo).

Assistant VAR: S. Longo (Paola).

Booked: 79′ red card for Maran, 24′ Moncini, 26′ Darboe, 52′ Fares.

Added time: 0′ + 6′ minutes.

Attendances: seasonal tickets 18.229 (€ 200.234); game tickets 3.409 (€ 51.837).

Pitch: fair conditions.

