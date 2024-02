Ghilardi is not enough, Cremonese wins at the “Ferraris”

Sampdoria 1

Cremonese 2

Scorers: 5′ Johnsen, 13′ Ghilardi, 70′ Falletti.

Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, González; Depaoli (73′ Girelli), Benedetti (54′ Askildsen), Yepes, Darboe, Giordano (84′ Barreca); Álvarez (84′ Ntanda); De Luca.

Subs not used: Tantalocchi, Ravaglia, Verre, F. Conti, Alesi, Leoni, Pozzato.

Coach: Pirlo.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia (79′ Ghiglione), Majer, Pickel, Johnsen (89′ Abrego), Quagliata; Tsadjout (58′ Coda), Falletti (79′ Vazquez).

Subs not used: Saro, Livieri, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Bianchetti, Della Rovere, Rocchetti.

Coach: Stroppa.

Referee: Prontera (Bologna).

Assistants: Massara (Reggio Calabria), Trasciatti (Foligno).

Fourth official: Emmanuele (Pisa).

VAR: Valeri (Rome 2).

Assistant VAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

Booked: 7′ Antov, 15′ Majer, 39′ Pickel, 49′ González, 58′ Tsadjout, 95′ Ghilardi.

Added time: 1′ + 4′ minutes.

Attendances: seasonal tickets 18.229 (€ 200.234); game tickets 1.298 (€ 21.340).

Pitch: fair conditions.

More Sampdoria v Cremonese match stats here.