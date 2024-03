Kasami and De Luca score, Samp wins against Ascoli

Sampdoria 2

Ascoli 1

Scorers: 10′ Duris; 77′ Kasami, 84′ De Luca.

Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic; Leoni (67′ Depaoli), Ghilardi, González; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (60′ Esposito), Barreca; Álvarez (82′ Borini); De Luca.

Subs not used: Ravaglia, Askildsen, Lotjonen, Giordano, Girelli, F. Conti, Ntanda, Alesi, Pozzato.

Coach: Pirlo.

Ascoli (3-5-2): Vasquez; Quaranta, Bellusci (82′ Vaisanen), Mantovani; Falzerano (82′ Celia), Valzania, Caligara (66′ D’Uffizi), Giovane, Zedadka; Duris (67′ Nestorovski), Rodríguez (73′ Maiga Silvestri).

Subs not used: Bolletta, Sciammarella, Streng, Tarantino, Milanese, Bayeye, Tavcar.

Coach: Castori.

Referee: Dionisi (L’Aquila).

Assistants: De Meo (Foggia), Bitonti (Bologna).

Fourth official: Cherchi (Carbonia).

VAR: Nasca (Bari).

Assistant VAR: Maggioni (Lecco).

Booked: 26′ Quaranta, 29′ Stojanovic, 35′ De Luca, 71′ Vasquez, 84′ Valzania, 95′ Esposito.

Added time: 3′ + 5′ minutes.

Attendances: seasonal tickets 18.229 (€ 200.234); game tickets 3.166 (€ 29.582); free tickets for women 1.753.

Pitch: fair conditions.

