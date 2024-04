Samp wins against Ternana thanks to De Luca and Stojanovic

Sampdoria 4

Ternana 1

Scorers: 36′ De Luca, 65′ Pereiro, 83′ Stojanovic, 85′ De Luca, 94′ De Luca.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru (84′ Piccini); Depaoli (76′ Stojanovic), Kasami, Yepes, Darboe (76′ Álvarez), Barreca; Verre (64′ Borini), De Luca.

Subs not used: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Pedrola, Lotjonen, Giordano, Girelli, Ntanda.

Coach: Pirlo.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sorensen, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Pyyhtia (21′ De Boer), Amatucci, Luperini, Carboni (84′ Distefano); Pereiro, Raimondo (76′ Favilli).

Subs not used: Vitali, Franchi, Zoia, Boloca, Faticanti, Labojko, Favasuli, Dionisi, Marginean.

Coach: Breda.

Referee: Prontera (Bologna).

Assistants: Margani (Latina), Arace (Lugo di Romagna).

Fourth official: Diop (Treviglio).

VAR: Miele (Nola).

Assistant VAR: Chiffi (Padova).

Booked: 21′ Luperini, 87′ Casasola.

Added time: 3′ + 3′ minutes.

Attendances: seasonal tickets 18.229 (€ 200.234); Spring Pack 1.349 (€ 10.048); game tickets 5.152 (€ 81.600).

Pitch: fair conditions.

More Sampdoria v Ternana match stats here.