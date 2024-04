Borini and Cutrone score: Samp and Como earn a point

Sampdoria 1

Como 1

Scorers: 66′ Borini, 82′ Cutrone.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini (75′ Leoni), Ghilardi, González; Stojanovic, Depaoli (80′ Benedetti), Yepes, Kasami, Murru; Esposito, Borini (75′ Pedrola).

Subs not used: Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Verre, Álvarez, Giordano, Ntanda, Darboe.

Coach: Pirlo.

Como (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza (75′ Verdi), Braunoder (86′ Gioacchini), Baselli (71′ Abildgaard), Da Cunha; Cutrone (87′ Bellemo), Gabrielloni (71′ Nsame).

Subs not used: Vigorito, Curto, Chajia, Odenthal, Nielsen, Ioannou, Cassandro, Fumagalli.

Coach: Roberts.

Referee: Camplone di Pescara.

Assistants: Carbone di Napoli e Politi di Lecce.

Fourth official: Delrio di Reggio Emilia.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

Assistant VAR: Maresca di Napoli.

Booked: 24′ Depaoli, 24′ Sala, 53′ Borini, 61′ Strefezza, 69′ Braunoder, 91′ Esposito.

Added time: 1′ + 4′ minutes.

Attendances: seasonal tickets 18.229 (€ 200.234), Spring Pack 1.349 (€ 10.048), game tickets 5.205 (€ 83.203).

Pitch: fair condition.

