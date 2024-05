De Luca scores, Sampdoria wins at the “Rigamonti-Ceppi”

Lecco 0

Sampdoria 1

Scorers: 81′ De Luca.

Lecco (4-3-3): Melgrati, Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale, Sersanti, Degli Innocenti (67′ Guglielmotti), Ionita (78′ Lemmens); Parigini (67′ Crociata), Novakovich (56′ Inglese), Buso (78′ Lunetta).

Subs not used: Saracco, Salomaa, Capradossi, Frigerio, Louakima, Ierardi, Galli.

Coach: Malgrati.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, González; Stojanovic, Kasami (46′ Benedetti), Yepes, Ricci (78′ Ntanda), Murru (53′ Giordano); Verre (64′ Pedrola), Álvarez (64′ De Luca).

Subs not used: Tantalocchi, Ravaglia, Piccini, Conti, Darboe.

Coach: Pirlo.

Referee: Tremolada (Monza).

Assistants: Galetto (Rovigo), Cortese (Palermo).

Fourth official: Colaninno (Nola).

VAR: Gariglio (Pinerolo).

Assistant VAR: Zufferli (Udine).

Booked: 73′ red card for Lepore; 57′ Ricci, 62′ Degli Innocenti, 89′ Crociata.

Added time: 0′ + 4′ minutes.

Attendances: game tickets 3.491; seasonal tickets 1.940.

Pitch: synthetic pitch.

More Lecco v Sampdoria match stats here.