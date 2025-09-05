Forza e trasformazione al “Mugnaini”, sabato nuovo mattutino

La Sampdoria prosegue la settimana di sosta senza Luigi Cherubini e Simone Pafundi, impegnati con l’Italia Under 21. Al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta mattutina incentrata su lavori di forza in palestra e trasformazione sul campo sotto forma di circuito tecnico, possessi e partitelle ad alta intensità. Scarico programmato per Alex Ferrari. Domani, sabato, è in programma al mattino l’ultimo allenamento settimanale.