Mercoledì scatta la terza fase per gli abbonamenti: prelazione Nord e nuove sottoscrizioni martedì 06 agosto 2019 16:40

Da domani, mercoledì, via alla vendita libera degli abbonamenti U.C. Sampdoria 2019/20. In Gradinata Sud non c’è più un solo posto libero, ma c’è ancora modo per seguire tutta la stagione dei blucerchiati di Eusebio Di Francesco sottoscrivendo il proprio abbonamento per i Distinti o la Nord (in prelazione per chi era già presente l’anno passato). Si comincia dunque domani e si andrà avanti fino a venerdì 23 agosto, a due giorni dall’esordio in Serie A contro la Lazio.

Canali. La vendita degli abbonamenti avverrà attraverso i seguenti canali: Service Center Sampdoria, Ricevitorie Listicket-Ticketone abilitate, online su sport.ticketone.it e Call Center al numero 892101. Per saperne di più, clicca qui.