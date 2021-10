Primavera 1: i convocati di Tufano per Juventus-Sampdoria

Torna il Primavera 1 TIMVISION. La Sampdoria di Felice Tufano farà visita alla Juventus. Domani, sabato, alle 13.00 (diretta tv su Sportitalia) i blucerchiati scenderanno in campo a Vinovo per la 5.a giornata di campionato. Di seguito la lista dei convocati per la gara con i bianconeri.

Portieri: Gentile, Esposito, Tantalocchi.

Difensori: Aquino, Bonfanti, Mane, Migliardi, Napoli, Porcu, Samotti, Somma.

Centrocampisti: Bianchi, Bontempi, Chilafi, Dolcini, Lika, Paoletti, Perego, Pozzato.

Attaccanti: Di Stefano, Leonardi, Montevago, Poli, Polli.