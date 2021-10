Cagliari superato in rimonta, primo successo interno per la Primavera

Primo successo casalingo per la Sampdoria di Felice Tufano che sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco supera per 5-3 il Cagliari nella sfida valida per la 6.a giornata del Primavera 1 TIMVISION.

Sorpasso. Gara pirotecnica fin dalle primissime battute di gioco. Partiti bene, ci ritroviamo costretti ad inseguire gli ospiti al 12′ in seguito ad una sfortunata autorete di Yepes Laut. Colpiti a freddo, rimbocchiamo le maniche e al 20′ pareggiamo momentaneamente i conti con Migliardi. Una seconda ingenuità difensiva però riporta i sardi in vantaggio: al 24′ Aquino stende Desegous in area e il direttore di gara assegna il calcio di rigore che Manca trasforma un minuto più tardi, spiazzando Esposito. Accusiamo il colpo ma non demordiamo: al 41′ infatti Bonfanti ristabilisce nuovamente la parità e al 45′ è Leonardi a firmare il sorpasso, finalizzando una bella azione corale.

Successo. Dopo l’intervallo, torniamo in campo determinati a chiudere la contesa e al 10′ è Di Stefano ad approfittare di un regalo di Iovu e a infilare D’Aniello, calando il poker che ci consente di portarci a più due sui rossoblù. Gara finita? Neanche per idea. L’undici di Agostini infatti accorcia le distanze al 20′ con Zallu, bravo e fortunato a superare Esposito con un tiro da fuori che s’insacca sotto la traversa. Gli ospiti riaprono la gara ma ci pensa Polli, mandato in campo pochi istanti prima al posto di Leonardi, a spegnere gli entusiasmi degli avversari al 25′ con il gol del definitivo 5-3. Torniamo ad alzare le braccia al cielo per festeggiare la vittoria che ci proietta a quota 7 punti in classifica, uno in meno del Torino, prossimo avversario lunedì 1° novembre.

Sampdoria 5

Cagliari 3

Reti: p.t. 12′ Yepes Laut aut., 20′ Migliardi, 25′ Manca rig., 41′ Bonfanti, 45′ Leonardi; s.t. 10′ Di Stefano, 20′ Zallu, 25′ Polli.

Sampdoria (3-5-2): Esposito; Samotti, Aquino, Bonfanti, Paoletti, Trimboli (14′ s.t. Porcu), Yepes Laut (14′ s.t. Bontempi), Pozzato (43′ s.t. Chilafi), Migliardi; Leonardi, Di Stefano (43′ s.t. Poli), Leonardi (24′ s.t. Polli).

A disposizione: Tantalocchi, M. Sepe, Dolcini, Perego, Bianchi, Catania, Lika.

Allenatore: Tufano.

Cagliari (4-2-3-1): D’Aniello; Zallu, Palomba, Iovu, Astrand; Conti (16′ s.t. Vinciguerra), Kourfalidis; Tramoni (12′ s.t. Masala), Schirru, Desogus; Manca (25′ s.t. Pulina).

A disposizione: Fusco, Carboni, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Pintus, Sulis, Secci.

Allenatore: Agostini.

Arbitro: Bitonti di Bologna.

Assistenti: Tagliaferri di Faenza e Merciari di Rimini.

Note: ammoniti al 7′ p.t. Conti, al 22′ p.t. Bonfanti, al 39′ p.t. Samotti, al 6′ s.t. Trimboli, all’8′ s.t. Tramoni per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.