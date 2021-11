La Primavera riparte: Somma e Polli a segno, Pescara superato

La Primavera riparte. Con un gol per tempo la Sampdoria di Felice Tufano – squalificato e sostituito in panchina dal vice Alessandro Maroni – supera il Pescara per 2-0 al “3 Campanili” di Bogliasco.

Avanti. La partenza è sprint e già al 9′ Somma ci porta in vantaggio con un diagonale mancino dall’interno dell’area che supera Lucatelli. Il Pescara accusa il colpo ma non riusciamo ad approfittarne: al 22′ Leonardi e un minuto più tardi Di Stefano mancano il raddoppio per un soffio. E nel finale si svegliano gli ospiti che chiamano in causa Saio, bravo al 41′ a deviare in tuffo una conclusione di Blanuta e a salvare d’istinto su Dagasso al minuto 43, permettendoci di rientrare negli spogliatoi all’intervallo avanti di una rete.

Raddoppio. Al rientro in campo Di Stefano trova al 2′ lo spunto giusto per superare Lucatelli ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Scampato il pericolo, il Pescara si riversa in avanti e al 13′ conquista un rigore per fallo di Mane su Blanuta. Lo stesso 9 s’incarica della battuta ma Saio intuisce e neutralizza il tiro. Restiamo avanti e, dopo aver sfiorato nuovamente il gol al 17′ con il Malagrida, al 34′ troviamo il definitivo 2-0 con Polli, abile a sfruttare un’uscita maldestra di Lucatelli su Di Stefano e a depositare il pallone in rete a porta vuota. Vittoria netta che precede la sosta, in attesa del derby della Lanterna in programma sabato 20 novembre alla ripresa del campionato.

Sampdoria 2

Pescara 0

Reti: p.t. 9′ Somma; s.t. 34′ Polli.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Mane, Aquino, Bonfanti; Somma, Paoletti, Bontempi (1′ s.t. Malagrida), Pozzato (44′ s.t. Chilafi), Migliardi; Di Stefano, Leonardi (1′ s.t. Polli).

A disposizione: Tantalocchi, Napoli, M.Sepe, Dolcini, Montevago, Porcu, Perego, Gaffi, Poli.

Allenatore: Maroni.

Pescara (4-3-3): Lucatelli; Staver (40′ s.t. Stampella), Sakho (29′ s.t. Colazzilli), Scipione, Longobardi; Dagasso (29′ s.t. Mehic), Kuqi (29′ s.t. Caliò), Sanogo; Sayari Kais (30′ p.t. Patanè), Blanuta, Delle Monache.

A disposizione: Servalli, Palmentieri, Dieye Baka, Colarelli, Galfano, Savarese.

Allenatore: Iervese.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Assistenti: Salvalaglio di Legnano e Biffi di Treviglio.

Note: ammoniti al 4′ p.t. Di Stefano e al 36′ p.t. Sanogo per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.