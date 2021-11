Primavera, Polli: «Vivo per il gol, Quagliarella è un modello»

Fisico prestante e un innato fiuto per il gol, ma anche idee chiare e tanta voglia di affermarsi. Sono queste le caratteristiche principali di Luca Polli, uno degli arieti della Sampdoria Primavera di mister Felice Tufano. «Ho iniziato a giocare a calcio a Bolzano, la città dove sono nato e cresciuto – racconta il centravanti classe 2004, già tre reti in questo avvio di stagione -. Da bambino giocavo terzino o mediano, passato al Südtirol ho capito che in attacco esprimo al meglio le mie qualità. Vivo per il gol, anche se devo migliorare ancora diversi aspetti».

Modello. Arrivato alla Samp nel 2019, Polli ha dovuto fare i conti con gli stop dei campionati a causa della pandemia ma ha continuato ad allenarsi, provando a rubare qualche segreto a Fabio Quagliarella. «Il capitano è un modello – prosegue -, non solo per i gol che realizza, ma soprattutto per la grinta con cui scende in campo e il senso di appartenenza verso la maglia blucerchiata. Obiettivi? Continuare a crescere, soprattutto dal punto di vista tecnico, nella speranza di poter essere un giorno chiamato in prima squadra».