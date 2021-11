Nazionali giovanili: tris blucerchiato per l’Italia Under 15

Continuano ad arrivare chiamate azzurre dalla FIGC per i giovani dell’Academy della Sampdoria. Il tecnico federale dell’Italia Under 15, Massimiliano Favo, ha convocato il portiere Mattia Tomasella, il difensore Lorenzo Malanca e il centrocampista Marco Genovese per uno stage in programma giovedì 18 novembre presso il centro tecnico federale di Coverciano.