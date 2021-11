Primavera, Migliardi: «Che gioie il gol e la panchina in Serie A»

Genovese del quartiere di Quarto, Francesco Migliardi è uno dei punti di forza della Sampdoria di Felice Tufano che nel weekend giocherà il derby nella 9.a giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION. «Già a livello giovanile la stracittadina è una partita molto sentita a Genova – afferma l’esterno mancino -. Per me, che ho giocato cinque anni con l’altra maglia, sarà una sfida nella sfida: ormai da sei vesto i colori blucerchiati, quelli per i quali tifa la mia famiglia, e farò di tutto per aiutare la squadra a vincere».

Emozioni. In campionato la squadra ha avuto fin qui un andamento altalenante, mentre a livello personale l’avvio di stagione gli ha regalato grandi soddisfazioni. «Sto giocando con continuità e con il Cagliari sono riuscito a realizzare il mio primo nel campionato Primavera – prosegue Migliardi -. Ancora più grande è stata l’emozione per la panchina in Serie A con la prima squadra in occasione della gara casalinga con l’Atalanta: non dimenticherò mai l’esperienza di aver potuto condividere lo spogliatoio con campioni che giocano ad alti livelli da tanti anni».