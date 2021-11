Primavera 1 TIMVISION: i convocati di Tufano per il derby

La Sampdoria di Felice Tufano torna a concentrarsi sul campionato. Per i blucerchiati è già tempo di derby. Domani, sabato, infatti sul sintetico di “Begato 9” i blucerchiati saranno chiamati ad affrontare il Genoa, nel match valido per la 9.a giornata del Primavera 1 TIMVISION (diretta tv a partire dalle 11.00 su Sportitalia). In vista della gara con i rossoblù sono stati convocati 26 blucerchiati. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Saio, Tantalocchi.

Difensori: Aquino, Bonfanti, Mane, Migliardi, Napoli, Porcu, Samotti, Somma.

Centrocampisti: Bianchi, Bontempi, Chilafi, Dolcini, Malagrida, Paoletti, Perego, Pozzato.

Attaccanti: Catania, Di Stefano, Leonardi, Lika, Montevago, Poli, Polli.