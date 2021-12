Primavera TIMVISION Cup: Torino matato, la Samp vola ai quarti

Ci sono voluti i tempi supplementari per superare l’ostacolo Torino ma alla fine la Sampdoria Primavera di Felice Tufano si aggiudica per 3-2 la sfida valida per gli ottavi di finale di TIMVISION Cup e vola ai quarti, dove affronterà l’Atalanta.

Avanti. Primo tempo vivace che ci vede condurre il gioco con personalità e determinazione. Già al 3′ è Polli a scaldare le mani di Vismara che al 14′ neutralizza in due tempi un tentativo aereo di Montevago da posizione ravvicinata. Nulla può l’estremo granata al 18′, quando Bontempi s’inserisce con i tempi giusti sul suggerimento di Montevago e con una conclusione potente sblocca il risultato e ci porta in vantaggio. Gli ospiti provano a scuotersi ma devono fare i conti con Saio, insuperabile al 26′ su un tentativo di La Marca che ci riprova al 37′ ma il portiere doriano risponde ancora una volta presente. All’intervallo torniamo negli spogliatoi avanti di una rete.

Pari. Al rientro in campo, il Torino prova a forzare la retroguardia doriana al 9′ con il neoentrato Garbett ma Saio dice ancora una volta no. Scampato il pericolo, al 15′ torniamo a farci vedere in avanti con Montevago che va vicinissimo al raddoppio ma la conclusione dell’attaccante termina alta. Gol sbagliato, gol subito. Gli ospiti approfittano di una disattenzione difensiva e al 20′ con Rosa trovano il pari: 1-1 e tutto da rifare. Tufano allora decide di rimescolare le carte e al 32′ il neoentrato Di Stefano raddoppia. La gioia per il secondo gol però dura solo una manciata di minuti: i granata non demordono e al 34′ pareggiano nuovamente con Akhalaia. Si va ai supplementari.

Quarti. Gli extra-time ci vedono ripartire subito all’attacco. Già al 3′ Di Stefano scatta in contropiede ma dall’interno dell’area calcia su Vismara, bravo nel scegliere i tempi dell’uscita. Al 5′ ci prova Migliardi ma il sentivo dell’esterno mancino è alzato sopra la traversa dall’attentissimo estremo granata. Restiamo in avanti e al 7′ troviamo il gol-vittoria: Malagrida raccoglie una corta respinta della retroguardia ospite e con il destro infila il portiere avversario. La seconda frazione supplementare sembra infinita ma alla fine possiamo alzare le braccia al cielo: ai quarti ci andiamo noi.

Sampdoria 3

Torino 2

Reti: p.t. 19′ Bontempi; s.t. 20′ Rosa, 32′ Di Stefano, 34′ Akhalaia; p.t.s. 7′ Malagrida.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Samotti (12′ s.t. Migliardi), Aquino, Mane (22′ s.t. Napoli); Somma (16′ p.t.s. Porcu), Malagrida, Paoletti, Bontempi, Bianchi (22′ s.t. Pozzato); Montevago (29′ s.t. Perego), Polli (29′ s.t. Di Stefano).

A disposizione: Tantalocchi, M. Sepe, Dolcini, Chilafi, Catania, Poli.

Allenatore: Tufano.

Torino (4-3-3): Vismara; Dellavalle, Amadori, Anton, Angori (8′ p.t.s. Gyimah); Antolini (1′ s.t. Garbett), Savini (25′ s.t. Akhalaia), Lindkvist; Caccavo (25′ s.t. Ansah), Rosa (29′ s.t. Reali), La Marca (1′ s.t. Baeten).

A disposizione: Fiorenza, Gyimah, Sassi, Rettore, Chiarlone, Giorcelli, Gheralia.

Allenatore: Coppitelli.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.

Assistenti: Moroni di Treviglio e Asciamprener Rainieri di Milano.

Note: espulso al 16′ s.t.s. Garbett per proteste; ammoniti al 24′ p.t. Bontempi, 42′ p.t. Angori, s.t. 3′ Amadori, s.t. 17′ Lidkvist, s.t. 39′ Baeten, 9′ p.t.s. Dellavalle, 12′ p.t.s. Di Stefano, 10′ s.t.s. Vismara per gioco scorretto; recupero 0′ p.t., 4’s.t., 1′ p.t.s., 1′ s.t.s.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.