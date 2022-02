Primavera TIMVISION Cup: i convocati per i quarti con l’Atalanta

Dopo il successo in campionato, ottenuto domenica al “Bortolotti” di Zingonia, la Sampdoria di Felice Tufano si appresta ad affrontare nuovamente l’Atalanta, questa volta al “3 Campanili” di Bogliasco per i quarti di finale di Primavera TIMVISION Cup. Per la sfida con i nerazzurri, in programma domani, mercoledì, alle ore 11.00, il tecnico doriano ha convocato 24 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Maianti, Saio, Tantalocchi.

Difensori: Bonfanti, Migliardi, Napoli, Porcu, Samotti, Somma, Villa.

Centrocampisti: Bianchi, Bonavita, Bontempi, Chilafi, Dolcini, Malagrida, Paoletti, Pozzato, Sepe, Yepes.

Attaccanti: Di Stefano, Leonardi, Montevago, Saragò.