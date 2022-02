Chilafi e Yepes a segno, la Primavera strappa un punto d’oro a Bologna

La Sampdoria Primavera conferma di saper soffrire e di non mollare mai. Al “Galli” di Bologna i blucerchiati di Tufano vanno sotto due volte ma trovano la forza di reagire con Chilafi e Yepes.

Sotto. La gara si mette subito in salita. Già al 5′ infatti è il palo a salvarci su una deviazione ravvicinata del figlio d’arte Pagliuca; nulla può invece Saio al 7′ sul tentativo di Raimondo, bravo a sfruttare un lancio dalle retrovie di Pyyhtia. Proviamo a scuoterci al 16′ con Di Stefano ma il colpo di testa dell’attaccante termina a lato. Al 23′ Somma prova ad approfittare di un’indecisione di Bagnolini ma la mira non è precisa. Saio ci tiene in partita al 33′, andando a deviare una conclusione a botta sicura di Rocchi e all’intervallo torniamo negli spogliatoi sotto di uno.

Punto. Il gioco riprende con i padroni di casa ancora proiettati in attacco ma Saio è attento e fa buona guardia su Rocchi. Già ammonito nel corso della prima frazione, al 10′ Montevago viene espulso per somma d’ammonizioni e i nostri piani si complicano ulteriormente. In inferiorità numerica, Felice Tufano inserisce Malagrida per Somma. E proprio su un traversone di Malagrida, Chilafi batte con il destro al volo Bagnolini e al minuto 28′ ristabilisce la parità. La gioia per il momentaneo 1-1 dura una manciata di minuti, alla mezzora infatti Paananen scatta in contropiede e a tu per tu con Saio lo supera, riportando in avanti i padroni di casa. Attacchiamo a testa bassa e al 4′ di recupero Yepes trasforma il calcio di rigore conquistato da Di Stefano che ci fa conquistare un punto prezioso.

Bologna 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 7’ Raimondo; s.t. 28’ Chilafi, 30′ Paananen, 49′ Yepes rig.

Bologna (3-5-2): Bagnolini; Stivanello, Amey; Motolese (13′ s.t. Mercier); Wallius Kalle, Raimondo (44′ s.t. Cupani), Pyyhtia, Urbanski (40′ s.t. Bynoe), Annan; Rocchi (13′ s.t. Paananen), Pagliuca (44′ s.t. Pietrelli).

A disposizione: Dranzini, Cavina, Sakho, Corazza, Cossalter, Wieser, Lahdenmaki.

Allenatore: Vigiani.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Villa (31′ s.t. Leonardi), Bonfanti, Migliardi; Somma (13′ s.t. Malagrida), Paoletti, Yepes, Pozzato (13′ s.t. Bonavita), Bianchi (1′ s.t. Chilafi); Montevago, Di Stefano.

A disposizione: Tantalocchi, Napoli, Bontempi, Sepe, Dolcini, Catania, Vitale, Musso.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Assistenti: Pellino di Frattamaggiore

Note: espulso al 10′ s.t. Montevago per somma d’ammonizioni; ammoniti al 29′ p.t. Motolese, al 5′ s.t. Villa, al 6′ s.t. Annan e al 28′ s.t. Mercier per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.