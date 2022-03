Primavera 1 TIMVISION: i convocati di Tufano per Cagliari

Parola d’ordine: ripartire. Il calendario non consente soste e, dopo il passo falso casalingo con la Juventus, già domani, mercoledì, i blucerchiati di Tufano sono chiamati a scendere nuovamente in campo, questa volta in trasferta, nella sfida con il Cagliari. Per la gara in programma al centro sportivo “Asseminello” di Assemini (diretta SI SOLOCALCIO, ore 13.00), valida per la 23.a giornata del Primavera 1 TIMVISION, il tecnico doriano ha convocato 23 dei suoi ragazzi. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Saio, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Bonfanti, Migliardi, Musso, Porcu, Samotti, Somma, Villa.

Centrocampisti: Bianchi, Bonavita, Bontempi, Chilafi, Dolcini, Malagrida, Paoletti, Pozzato, Sepe, Yepes.

Attaccanti: Di Stefano, Leonardi, Montevago, Polli.