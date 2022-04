Primavera 1 TIMVISION: i convocati di Tufano per il Sassuolo

Prosegue il tour de force per la Sampdoria di Felice Tufano, attesa domani, mercoledì, dalla gara con il Sassuolo, valida per la 30.a giornata del Primavera 1 TIMVISION 2021/22. Per la sfida con i neroverdi in programma al “3 Campanili” di Bogliasco (ore 14.00, diretta su Sportitalia), il tecnico blucerchiato ha convocato 22 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Saio, Tantalocchi, Zorzi.

Difensore: Bonfanti, De Vivo, Musso, Porcu, Somma, Villa.

Centrocampista: Bianchi, Bonavita, Bontempi, Chilafi, Conti, Dolcini, Malagrida, Pozzato, Sepe, Yepes.

Attaccanti: Di Stefano, Montevago, Polli.