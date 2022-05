Ribaltata la Fiorentina, la Primavera vede i playoff

Una vittoria in rimonta che ha il sapore dell’impresa per la Sampdoria di mister Tufano, capace di andare ad espugnare in rimonta il “Bozzi” di Firenze, superando per 2-1 i viola di Aquilani, reduci dal trionfo in Primavera TIMVISION Cup.

Parità. Pronti, via e la gara si mette subito in salita. Dopo soli tre giri di lancette infatti i viola sbloccano il risultato con Corradini, bravo ad agganciare il pallone al centro dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con il mancino a spedirlo alle spalle dell’incolpevole Saio. Ed è proprio il nostro estremo difensore a tenerci in partita tra il 17′ e il 19′: prima blocca a terra la conclusione dell’esterno Distefano, quindi chiude bene lo specchio della porta su Capasso. Tiriamo un sospiro di sollievo e con Di Stefano sfioriamo il pari al minuto 28: cross da destra di Somma e il numero in tuffo di testa manda di poco a lato. Restiamo in attacco e al 30′ dapprima Sepe, quindi Bianchi sulla ribattuta sprecano una ghiottissima chance per riequilibrare il risultato. E al 35′ la caparbietà di bomber Di Stefano viene premiata: l’attaccante in scivolata ruba il pallone dai piedi di Fogli e lo fa carambolare in rete. All’intervallo si torna negli spogliatoi sul punteggio di parità.

Sorpasso. Al rientro in campo, riusciamo ad imporre il ritmo alla manovra e al 5′ mettiamo la freccia per il sorpasso. Migliardi va sul fondo e da sinistra mette al centro un traversone tagliato che Montevago di testa gira alle spalle di Fogli. Siamo in vantaggio e padroni del campo. I padroni di casa però non ci stanno e provano a riordinare le idee per cercare di ristabilire la parità: al 31′ Capasso protesta per un contatto in area con Bianchi ma il direttore di gara lascia proseguire; quindi al 34′ è ancora attendo Saio sul piazzato del neoentrato David. Il finale è concitato: i gigliati attaccano a testa bassa ma lo fanno in maniera confusionaria. Al 37′ Favasuli chiude troppo il mancino e il suo diagonale termina a lato, sfiorando il palo. Al 39′ Tufano inserisce forze fresche: richiama in panchina Bianchi e l’autore del vantaggio, Montevago, per mandare in campo Villa e Chilafi e al termine degli oltre cinque minuti di recupero possiamo alzare le braccia al cielo. I tre punti sono nostri e a una giornata dal termine della regular season scavalchiamo proprio la Fiorentina in classifica, balzando al sesto posto, l’ultimo utile per entrare nei playoff che assegnano lo Scudetto.

Fiorentina 1

Sampdoria 2

Reti: p.t. 3′ Corradini, 35′ Di Stefano; s.t. 5′ Montevago.

Fiorentina (4-2-3-1): Fogli; Kayode, Frison, Krastev, Favasuli (43′ s.t. Sene); Amatucci, Corradini; Distefano, Neri (15′ s.t. David), Capasso (39′ s.t. Seck); Toci.

A disposizione: Bertini, Dainelli, Larsen Jakob, Egharevba, Romani, Biagetti, Koffi, Lucchesi.

Allenatore: Aquilani.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Paoletti, Bonfanti, Migliardi; Somma, Sepe (19′ s.t. Pozzato), Yepes, Bontempi, Bianchi (39′ s.t. Villa); Montevago (39′ Chilafi), Di Stefano.

A disposizione: Tantalocchi, Zorzi, Samotti, Pozzato, Dolcini, Polli, Chilafi, Porcu, Bonavita.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Assistenti: Tempestilli di Roma 2 e Tchato di Aprilia.

Note: ammoniti al 20′ p.t. Favasuli, al 21′ p.t. Bonfanti, all’8′ s.t. Bianchi, all’8′ s.t. Kayode, al 16′ s.t. Migliardi, al 35′ s.t. Amatucci per gioco scorretto, al 29′ s.t. Saio per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in discrete condizioni.