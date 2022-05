Sepe, leader della Primavera: «Adesso non fermiamoci»

Centrocampista di grande sostanza e temperamento, Alfonso Sepe è uno dei leader della Sampdoria Primavera, che domenica pomeriggio affronterà l’Inter al “3 Campanili” di Bogliasco per difendere il sesto posto in classifica, l’ultimo valido per accedere ai playoff-Scudetto. Napoletano, classe 2002, in blucerchiato è arrivato nell’estate del 2019 dalla Paganese. «Avevo già lasciato casa tre anni prima, per trasferirmi al Latina con cui ho disputato il campionato U15 – racconta il centrocampista di mister Tufano -. Dopo il fallimento dei nerazzurri sono passato alla Paganese, quindi nell’agosto del 2019, mentre ero in vacanza con i miei genitori, ho saputo dell’interesse della Samp e ho colto al volo quest’opportunità. Qui ho trovato un ambiente bellissimo: non ero abituato ad allenarmi a pochi passi della prima squadra e poter ammirare da vicino un idolo come Quagliarella è meraviglioso».

Obiettivo. Un anno fa, nel momento cruciale della stagione, un serio infortunio lo ha messo fuori causa, costringendolo a saltare la fase finale del campionato Primavera 1. Ora, insieme ai suoi compagni, ha l’opportunità di riprovarci. «Purtroppo, a poche giornate dal termine della regular season, ho subito la rottura del crociato del ginocchio sinistro e ho dovuto assistere da fuori alle ultime partite, tifando per i miei compagni e soffrendo per l’eliminazione in semifinale con l’Atalanta. Mentalmente non è stato facile ma ho reagito al meglio, lavorando sodo per rientrare in campo il prima possibile. Adesso, a una giornata dalla fine del campionato, ci giocheremo con l’Inter la possibilità di accedere nuovamente alle finali e non dobbiamo fermarci anzi, dovremo restare concentrati e dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo».