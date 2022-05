Primavera Best Awards: a Di Stefano il miglior gol

Si è svolta negli studi milanesi di Sportitalia la cerimonia dei Primavera 1 TIMVISION Best Awards, durante la quale sono stati consegnati riconoscimenti ai migliori giovani del campionato. Tra i premiati anche il bomber dei blucerchiati Lorenzo Di Stefano.

Best gol. La meraviglia volante messa in mostra con l’Hellas Verona (31.a giornata) è valsa al talento doriano la targa per la migliore realizzazione nella regular season. Ma le occasioni per vedere altre perle dell’attaccante blucerchiato non sono finite: certificato il sesto posto in classifica, la Primavera di Felice Tufano affronterà ora la Fase Finale del torneo, che determinerà la squadra campione d’Italia 2021/22.