Primavera 1 TIMVISION, Fase Finale: il cammino della Sampdoria

Dopo aver ottenuto un prestigioso sesto posto nella regular season del campionato Primavera 1 TIMVISION, la Sampdoria di Felice Tufano si appresta a cominciare il suo cammino nella Fase Finale.

Programma. I blucerchiati esordiranno nel primo turno con il Cagliari, gara in programma mercoledì 25 maggio al “Ricci” di Sassuolo (ore 17.00). Qualora Gerard Yepes e compagni battessero i rossoblù, affronterebbero in semifinale l’Inter venerdì 28 maggio, negli stessi stadio e orario del turno precedente. L’eventuale finale è in programma martedì 31 maggio al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia (ore 20.30).