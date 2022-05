Primavera 1 TIMVISION: i blucerchiati per la Fase Finale

Finalmente ci siamo. Vigilia da dentro o fuori per la Sampdoria di Felice Tufano con in palio la semifinale-Scudetto. Domani pomeriggio, mercoledì, i blucerchiati debutteranno nella Fase Finale del Primavera 1 TIMVISION scendendo in campo al “Ricci” di Sassuolo: avversario il Cagliari, terzo classificato al termine della regular season (ore 17.00, diretta tv su Sportitalia, App Sportitalia, www.sportitalia.com). A seguire i 26 convocati dal mister per il quarto di finale con i rossoblù e i rispettivi numeri di maglia.

Portieri: Saio, Scardigno, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Aquino, Bonfanti, Migliardi, Musso, Porcu, Samotti, Somma, Villa.

Centrocampisti: Bianchi, Bonavita, Bontempi, Chilafi, Malagrida, Paoletti, Pozzato, Sepe, Trimboli, Yepes.

Attaccanti: Catania, Di Stefano, Montevago, Polli.