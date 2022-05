Il Primavera Chilafi convocato dalla Macedonia Under 18

Un’altra buona notizia in casa Sampdoria. Il centrocampista della Primavera Ardijan Chilafi è stato convocato dalla nazionale Under 18 della Macedonia del Nord per i prossimi impegni internazionali. I balcanici saranno impegnati nella Slovenia Nations Cup dal 2 al 7 giugno.