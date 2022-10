Samp Primavera sconfitta a Vinovo: la Juve si impone 3-1

Ancora una sconfitta per la Sampdoria Primavera, superata 3-1 dalla Juventus a Vinovo. Nonostante una buona partenza dei blucerchiati, subito vicini al gol con Bianchi (3′) e Montevago (6′ e 9′), il vantaggio lo trovano i padroni di casa alla prima occasione utile: rasoterra di Yldiz al 16′. Sopra di una misura, gli avversari alzano il baricentro e nei minuti successivi sfiorano il raddoppio con Strijdonck e Nonge (17′ e 21′). Ma la squadra di Tufano è viva: un’incornata di Ivanovic al 35′ trova solo il palo, mentre al 40′ Montevago incrocia e non centra ancora il bersaglio grosso. Nella ripresa la Juve fa 2-0 dopo sette minuti: è una magia a giro dal limite di Mbangula a battere un’incolpevole Tantalocchi. La Samp prova a reagire con Cecchini (17′) e Ivanovic (18′), ma sono ancora gli avversari a concretizzare con il subentrato Turco: 3-0 al 32′. Nel recupero arriva il punto della bandiera di Ivanovic, che però non serve a nulla: la Samp raccoglie il terzo stop consecutivo in campionato.

Juventus 3

Sampdoria 1

Reti: p.t. 16′ Yildiz; s.t. 7′ Mbangula, 32′ Turco N., 47′ Ivanovic.

Juventus (4-4-2): Scaglia; Valdesi, Huijsen, Citi, S. Turco (19′ s.t. Rouhi); Mbangula, Nonge (34′ s.t. Ledonne), Doratiotto, Strijdonck (1′ s.t. Hasa); Yildiz (8′ s.t. Anghelè), Mancini (19′ s.t. N. Turco).

A disposizione: Vinarcik, Daffara, Dellavalle, Domanico, Ripani, Morleo, Maressa.

Allenatore: Montero.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa (33′ s.t. Conti), Paoletti, Miettinen (19′ s.t. Pellizzaro); Savio, Uberti (10′ s.t. Chilafi), Cecchini, Pozzato (18′ s.t. Leonardi), Bianchi; Montevago (18′ s.t. Ntanda), Ivanovic.

A disposizione: Zorzi, Scardigno, Muratori, Polli, Caruana, Marocco, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Stringini di Avezzano e Piedipalumbo di Torre Annunziata.

Note: ammoniti al 32′ p.t. Cecchini, al 10′ s.t. Citi per gioco scorretto; al 38′ s.t. Montero per proteste; recupero 0′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.