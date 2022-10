Montevago a segno: un punto a Cagliari per la Primavera

Un punto per ripartire. Reduce da tre sconfitte consecutive, la Sampdoria di Felice Tufano torna a muovere la classifica conquistando un punto prezioso in casa del Cagliari, nella sfida valida per l’8.a giornata del Primavera 1 TIM 2022/23. Sul prato del centro sportivo “Asseminello” già al 5′ Montevago sblocca la contesa con una conclusione dai venticinque metri che non lascia scampo a Lolic. La gioia per il vantaggio però dura poco: al 25′ infatti Griger raccoglie un traversone di Masala e di prima intenzione infila Tantalocchi pareggiando i conti. Ancora Montevago si rende pericoloso poco prima dell’intervallo ma il suo colpo di testa è alzato in angolo dall’estremo rossoblù. Nella seconda parte di gara entrambi gli allenatori provano a cambiare le sorti dell’incontro attingendo forze fresche dalla panchina ma la girandola di cambi non incide sul risultato finale.

Cagliari 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 5′ Montevago, 25′ Griger.

Cagliari (4-3-1-2): Lolic; Zallu, Palomba, Carboni (20′ s.t. Mameli), Cavuoti; Veroli, Idrissi, Caddeo (20′ s.t. Belloni); Masala; Griger, Vinciguerra.

A disposizione: Iliev, Conti, Pintus, Kosiqi, Deriu, Vitale, Arba, Konate, Sulis, Yanken.

Allenatore: Filippi

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa, Peretti, Miettinen (21′ s.t. Conti); Savio (47′ s.t. Cesari), Paoletti, Cecchini (47′ s.t. Uberti), Pozzato, Bianchi (33′ s.t. Porcu); Ivanovic (21′ s.t. Chilafi), Montevago.

A disposizione: Scardigno, Pellizzaro, Polli, Ntanda, Caruana, Leonardi, Lika.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Maggio di Lodi.

Assistenti: Tchato di Aprilia e Pressato di Latina.

Note: ammoniti al 24′ s.t. Veroli e al 41′ s.t. Peretti per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in buone condizioni.