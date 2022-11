La Primavera si sveglia tardi, il Bologna passa a Bogliasco

Anticipo di campionato amaro per la Sampdoria Primavera, battuta dal Bologna (2-3) al “3 Campanili” di Bogliasco. Approcciamo bene alla gara, apportando una costante pressione sui portatori di palla avversari ed impedendo ai rossoblù di impostare con libertà. Col passare dei minuti, però, la verve iniziale viene meno ed il Bologna ne approfitta, sbloccando la contesa alla mezzora con la zuccata di Raimondo. Si va al riposo sotto di uno ma al rientro in campo ci ripresentiamo decisi a rimetterla in piedi. Tuttavia, nel momento di massimo sforzo dei nostri ragazzi, i rossoblù raddoppiano con Urbanski. Doccia gelata per la Samp che al 27′ è nuovamente punita da Raimondo. Non ci diamo comunque per vinti e la riapriamo due minuti dopo con Leonardi. Il cronometro corre ma continuiamo a crederci ed accorciamo ulteriormente le distanze con Chilafi. Nel finale, siamo costantemente riversati nella metà campo avversaria per agguantare il pari, ma al triplice fischio è il Bologna a far festa.

Sampdoria 2

Bologna 3

Reti: p.t. 30′ Raimondo; s.t. 5′ Urbanski, 27′ Raimondo, 29′ Leonardi, 34′ Chilafi.

Sampdoria (3-5-1-1): Tantalocchi; Peretti, Paoletti, Migliardi; Marocco (1′ s.t. Chilafi), Segovia (1′ s.t. Leonardi), Cecchini (38′ s.t. Uberti), Conti (22′ s.t. Caruana), Porcu; Malagrida; Ntanda (29′ Lika).

A disposizione: Zorzi, Ragher, Pellizzaro, Pozzato, Muratori, Miettinen, Cesari.

Allenatore: Tufano.

Bologna (4-3-2-1): Bagnolini; Mercier, Amey, Diop; Wallius (6′ s.t. Bynoe), Rosetti, Pyyhtia, Urbanski (28′ s.t. Schiavoni), Corazza; Mazia (36′ s.t. Motolese), Raimondo (28′ s.t. Anatriello).

A disposizione: Gasperini, Franzini, Maltoni, Karlsson, Busato, Paananen.

Allenatore: Vigiani.

Arbitro: Di Graci di Como.

Assistenti: Giorgi di Legnano e Zanellati di Seregno.

Note: ammoniti al 18′ p.t. Wallius, all’11’ s.t. Malagrida, al 20′ s.t. Bynoe, al 30′ s.t. Schiavone per gioco scorretto; recupero 0′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.