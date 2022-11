Derby: weekend straordinario per l’Academy femminile

Fine settimana da incorniciare per l’Academy femminile blucerchiata. Le ragazze delle formazioni Primavera e U15 si sono infatti aggiudicate i rispettivi derby in programma.

Primavera. Prestazione sontuosa della Sampdoria di Zitta che sbanca il “San Carlo” di Voltri e si impone 4-0 sul Genoa. Un successo prestigioso che ci consente di agganciare momentaneamente in vetta il Como. Le blucerchiate partono subito forte e la sbloccano al 17′ con una perla di capitan Zilli che dalla distanza infila la sfera sotto l’incrocio. Le nostre ragazze continuano a macinare gioco e al 40′ Mailia, con una conclusione di pregevole fattura dal limite, ci consente di andare al riposo sopra di due. Nella ripresa la Samp gestisce senza correre rischi e al 34′ cala il tris con Trasatti che recupera palla in area avversaria e col mancino fredda Orlando. Nel finale, al 45′, c’è gioia anche per Taleb che col destro, da posizione defilata, non lascia scampo all’estremo avversario.

U15. Festa grande anche per la Sampdoria di Marzi che, al “XXV Aprile”, si impone all’inglese sulle pari età rossoblù e prosegue il proprio cammino in testa al raggruppamento, allungando a +5 proprio sul Genoa. Avvio convincente delle nostre ragazze che dopo appena 10 minuti passano a condurre grazie alla rete di Schipani. Le blucerchiate non si accontentano del minimo vantaggio e nella ripresa, al 18′, Schipani timbra la doppietta e regala anzitempo il successo alla nostra squadra.