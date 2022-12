Primavera 1 TIM: anticipi e posticipi dalla 13.a alla 17.a giornata

La Lega Serie A ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 13.a alla 17.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23.

13.a Sampdoria vs Cesena (sabato 7 gennaio 2023, ore 14.30)

14.a Torino vs Sampdoria (domenica 15 gennaio 2023, ore 16.30)

15.a Sampdoria vs Inter (venerdì 20 gennaio 2023, ore 14.00)

16.a Fiorentina vs Sampdoria (domenica 29 gennaio 2023, ore 14.30)

17.a Sampdoria vs Roma (domenica 5 febbraio 2023, ore 11.00)