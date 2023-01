Primavera 1 TIM: i blucerchiati di Tufano per il Cesena

Torna il campionato e la Sampdoria di Felice Tufano si prepara a scendere in campo. Domani, sabato, infatti sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco, i giovani blucerchiati saranno chiamati ad affrontare il Cesena, nel match valido per la 13.a giornata del Primavera 1 TIM (ore 14.30, diretta Sportitalia). In vista della gara con i bianconeri sono stati convocati 23 blucerchiati. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Ragher, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Cesari, Marocco, Miettinen, Migliardi, Pellizzaro, Peretti, Porcu, Savio, Villa.

Centrocampisti: Cecchini, Conti, Malagrida, Pozzato, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanovic, Leonardi, Ntanda, Polli, Tozaj.