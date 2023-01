Malagrida e Montevago piegano l’Inter, la Primavera esulta

Importantissimo e prestigioso successo della Sampdoria di Tufano che, al “3 Campanili” di Bogliasco, con una prestazione di altissimo livello, si impone di misura (2-1) sull’Inter e conquista 3 punti pesanti in chiave salvezza. Approcciamo benissimo alla gara e al 6′ siamo già avanti: corner di Migliardi e stacco aereo vincente di Malagrida ben appostato sul secondo palo. Due giri di lancette più tardi, il capitano doriano, sempre dalla bandierina, disegna una parabola perfetta per Cecchini che di testa spedisce di un nulla a lato. Continuiamo a spingere e al 15′ raddoppiamo con Montevago che con un grande colpo di testa concretizza il suggerimento dalla trequarti di Malagrida. La reazione nerazzurra non decolla e i blucerchiati gestiscono tranquillamente il doppio vantaggio sino al duplice fischio. Anche in avvio di ripresa i ragazzi di Tufano si difendono con ordine ed attenzione concedendo poco o nulla. Ma alla prima sbavatura gli ospiti la riaprono con Martini che tutto solo nel cuore dell’area a tu per tu con Tantalocchi non sbaglia. Una rete che comunque non scombussola i piani dei nostri che lottano su ogni pallone e non consentono più all’avversario di impensierirci.

Sampdoria 2

Inter 1

Reti: p.t. 6′ Malagrida, 15′ Montevago; s.t. 18′ Martini.

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Lotjonen (17′ p.t. Peretti), Aquino, Miettinen; Porcu (24′ s.t. Savio), Uberti, Cecchini, Migliardi; Malagrida; Montevago, Ivanovic (24′ s.t. Conti).

A disposizione: Zorzi, Scardigno, Pellizzaro, Pozzato, Polli, Ntanda, Straccio, Leonardi.

Allenatore: Tufano.

Inter (4-3-3): Botis; Fontanarosa, Di Pentima, Pelamatti, Nezirevic (41′ s..t. Dervishi); Kamate (28′ s.t. Esposito), Stankovic, Martini (28′ s.t. Andersen); Owusu (41′ s.t. Di Maggio), Zuberek, Iliev.

A disposizione: Calligaris, Tommasi, Guercio, Grygar, Stabile, Bonavita, Sarr, Biral, Stante.

Allenatore: Chivu.

Arbitro: Giordano di Novara.

Assistenti: Festa di Avellino e Pizzoni di Frattamaggiore.

Note: ammoniti al 28′ p.t. Nezirevic, al 4′ s.t Aquino, al 24′ s.t. Martini per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.