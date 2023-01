Primavera 1 TIM: i convocati di Tufano per Fiorentina-Sampdoria

Il successo casalingo sull’Inter ha rappresentato un’importante iniezione di fiducia per la Sampdoria di Tufano che questo pomeriggio sarà di scena al “Bozzi” di Firenze per sfidare la Fiorentina (ore 14.30, diretta tv su App Sportitalia e www.sportitalia.com) nella 16.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23. Per la sfida con i viola, il tecnico doriano ha convocato 22 dei suoi ragazzi. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Aquino, Di Mario, Miettinen, Migliardi, Pellizzaro, Peretti, Porcu, Savio.

Centrocampisti: Cecchini, Conti, Malagrida, Pozzato, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanovic, Leonardi, Montevago, Ntanda, Tozaj.